Посол США в Индии: Нью-Дели и Вашингтон близки к подписанию торгового соглашения

Соединенные Штаты и Индия находятся на пороге подписания ключевого соглашения в области критически важных минералов. Об этом сообщил американский посол в Индии Серджио Гор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американский посол в Индии Серджио Гор

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Американский посол в Индии Серджио Гор

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Важным событием в области двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Индией и США стало заявление посла США Серджио Гора на конференции India Today Conclave 2026 в пятницу о том, что две страны близки к подписанию соглашения о важнейших полезных ископаемых в ближайшее время»,— передает India Today.

«Одной из наиболее важных областей сотрудничества между нашими странами являются важнейшие полезные ископаемые,— цитирует издание дипломата.— Надежные и диверсифицированные цепочки поставок важнейших полезных ископаемых необходимы как для экономического роста, так и для национальной безопасности».

В материале уточняется, что посол заявил об этом через несколько дней после того, как две страны согласовали рамки двустороннего торгового соглашения.

2 февраля президент США Дональд Трамп объявил о торговом соглашении, по условиям которого американские пошлины на индийские товары снизятся с 50% до 18%. В обмен Нью-Дели обязался прекратить закупки российской нефти и смягчить торговые барьеры. По словам господина Трампа, объем закупок американской продукции Индией может достичь $500 млрд и включить энергоресурсы, уголь, технологии, сельхозпродукцию и авиационную технику.

Анастасия Домбицкая