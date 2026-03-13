В Челябинской области задержали мигранта после поджога станции сотовой связи

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали иностранца, которого подозревают в поджоге базовой станции сотовой связи во Владимире. Возбуждено уголовное дело о диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ФСБ, 21-летний гражданин одной из стран Центрально-Азиатских республик в мессенджере Telegram общался с анонимным собеседником. Он получил от иностранного куратора предложение за вознаграждение поджечь объект транспортной инфраструктуры во Владимирской области. В региональном центре 8 февраля 2026 года мигрант устроил пожар на станции сотовой связи и уничтожил ее оборудование.

Иностранец попытался скрыться, но его задержали в Челябинской области. Сейчас он находится под стражей. Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

Виталина Ярховска