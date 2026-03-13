В минприроды Самарской области ответили на обращения жителей о предстоящей вырубке леса в Самаре

В минприроды Самарской области сообщили о поступающих тревожных обращениях жителей о «предстоящей вырубке леса для застройки в районе Барбошиной поляны в Самаре». Речь идет об участках в границах особо охраняемых природных территорий «Древостой дуба» и «Древостой дуба естественного происхождения».

В министерстве обращают внимание, что любое строительство и вырубка на этих территориях исключены: «все ООПТ регионального значения находятся под надзором министерства природных ресурсов и экологии Самарской области».

«Земельные участки, упоминаемые в публикациях в соцсетях, расположены в границах охранных зон особо охраняемых природных территорий (ООПТ) — памятников природы регионального значения “Древостой дуба” и “Древостой дуба естественного происхождения”. В результате их создания земли охраняются государством: природоохранный режим запрещает здесь вырубку деревьев, строительство зданий и сооружений, дорог и иных линейных объектов. Также здесь установлена территориальная зона Р— 3», — прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Также в ведомстве обращают внимание, что администрация города действительно может формировать участки, но их использование должно соответствовать документам территориального планирования и установленным ограничениям (в том числе режимами ООПТ и их охранных зон).

Руфия Кутляева