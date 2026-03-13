Посол США в Индии анонсировал визит Трампа в Нью-Дели

Президент США Дональд Трамп планирует посетить Индию. Об этом сообщил посол США в Индии Серджио Гор. Поездку президента в страну будет предварять визит госсекретаря США Марко Рубио, уточнил он.

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп

«Президент хочет посетить Индию,— сказал Серджио Гор во время выступления на форуме газеты India Today. — Полагаю, что еще до приезда президента вы увидите здесь в этом году секретаря Рубио, это должно произойти в ближайшем будущем».

В конце прошлого года посол США говорил, что господин Трамп может посетить Индию в ближайшее время.

2 февраля Дональд Трамп объявил о торговом соглашении, по условиям которого американские пошлины на индийские товары снизятся с 50% до 18%. В обмен Нью-Дели обязался прекратить закупки российской нефти и смягчить торговые барьеры. По словам господина Трампа, объем закупок американской продукции Индией может достичь $500 млрд и включить энергоресурсы, уголь, технологии, сельхозпродукцию и авиационную технику.

Анастасия Домбицкая