Пассажиры поезда Тюмень — Екатеринбург — Кисловодск смогут заказать блюда в пути

Уральцы, которые отправляются в Кисловодск (Ставропольский край) на поездах, смогут заказать горячее питание в пути, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). С марта это можно сделать в поездах №119/120 Тюмень — Екатеринбург — Кисловодск и №365/366 Пермь — Кисловодск.

Поскольку в составах этих поездов нет вагонов-ресторанов, в модернизированных штабных вагонах установили специальное оборудование для организации питания во время поездки. Пища, приготовленная профессиональными поварами на фабриках-кухнях, хранится в холодильной установке. Пассажиры могут заказать полноценные завтраки, обеды или ужины: в меню включено более 30 блюд. Проводники разогреют выбранные пассажирами блюда в специальных печах и подадут в вагон.

Сервис начали тестировать на СвЖД в декабре 2022 года: за все время пассажиры поездов дальнего следования заказали более 200 тыс. блюд — услугой воспользовался каждый третий пассажир. Чаще всего в пути пассажиры покупают куриную котлету с запеченным картофелем, сосиски-мини с макаронами, блинчики с сыром и ветчиной, суп-лапшу с курицей, солянку, блинчики со сгущенкой и сливочно-творожный десерт.

Ирина Пичурина