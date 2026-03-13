Канада вложит почти $26 млрд в новые военные базы в Арктике

Премьер-министр Канады Марк Карни сообщил, что страна собирается вложить 35 млрд канадских долларов ($25,6 млрд) в военные объекты в Арктике. В частности, Канада построит там три новые базы, а также модернизирует в оборонных целях местную инфраструктуру.

План предусматривает строительство баз в городах Йеллоунайф, Инувик и Икалуит. Кроме того, будет создано четыре новых Северных оперативных центра поддержки (Northern Operational Support Hubs, NOSH) — эти пункты должны обеспечить оперативную деятельность вооруженных сил в регионе. Также планируется модернизировать инфраструктуру в этом регионе, в том числе аэропорты, обновить или построить новые склады для боеприпасов и топлива и так далее.

Планы представлены на фоне неоднократных высказываний президента США Дональда Трампа о желании получить контроль над Гренландией и стремлении присоединить саму Канаду. «Этим планом мы берем контроль над своим будущим в свои руки. Мы больше не будем полагаться на других в том, что касается защиты нашей безопасности в Арктике или функционирования нашей экономики. Мы берем на себя всю ответственность за защиту нашего суверенитета»,— заявил господин Карни.

Яна Рождественская