СУ СКР расследует уголовные дела по фактам обрушение крыш домов в муниципалитетах Прикамья

СУ СКР по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по фактам обрушения кровли жилых домов в ряде территорий Прикамья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным СУ СКР, 12 марта 2026 года в селе Черновское Большесосновского округа рухнула скатная кровля 2-х этажного жилого дома по ул. 1 Мая. В результате происшествия пострадавших нет. Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за ветхости конструкции и большой снеговой нагрузки. Известно, что кровля дома подлежала капитальному ремонту в 2024 году, однако он был перенесен на значительно более поздний срок. Следователем СК России по факту халатности должностных лиц возбуждено уголовное дело.

13 марта в Александровск обрушилась кровля жилого дома по ул. Кирова. По предварительным данным, происшествие также произошло из-за скопившихся и не убранного снега. Пострадавших нет. Следствием возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Также сегодня в Индустриальном районе Перми произошло обрушение кровли в доме по ул. Нефтяников. Предварительно, пострадавших нет. Следователем СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

В ходе расследования уголовных дел следователями будет дана принципиальная правовая оценка действиям должностных и иных лиц, в чьей компетенции находились вопросы содержания и обслуживания указанных жилых домов. Назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы.