В Удмуртии проверили участок с 70 собаками после жалоб на условия их содержания

Сотрудники ветеринарии проверили частную территорию с 70 собаками в селе Завьялово после жалоб жителей в соцсетях на условиях их содержания. Об этом сообщает пресс-служба местной межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.

Фото: пресс-служба Завьяловской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных

«На частной территории содержится более 70 собак. На момент визита животные активны и подвижны, охотно идут на контакт и с аппетитом едят»,— говорится в сообщении.

На территории волонтеры проводят уборку, чистят собачьи будки, следят за порядком. Имеется значительный запас кормов и организовано кормление. С владелицей провели «профилактическую беседу» о правилах содержания домашних животных.

Все собаки ежегодно проходят необходимые ветеринарные мероприятия. 3 марта ветспециалисты станции привили 60 животных против бешенства.

Владислав Галичанин