Заключенного в Удмуртии осудили за показ татуировок с экстремистской символикой

Сарапульский горсуд Удмуртии вынес приговор 38-летнему заключенному за демонстрацию сокамерникам и сотрудникам УФСИН татуировок с экстремистской символикой (ст. 282.4 УК). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным суда, 39-летний ижевчанин, отбывая срок в исправительном учреждении, в июле—сентябре 2025 года оголял области своего тела, на которых имелись татуировки. Так, фигурант демонстрировал знаки нацистской символики и экстремистского движения «Арестантский уклад един» (АУЕ, запрещено в России). Ранее заключенный уже привлекался за это к административной ответственности.

Его причастность к совершению преступления выявили сотрудники УФСБ совместно со следователями СКР. Фигурант вину признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему один год и пять месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.