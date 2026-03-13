С начала года проконтролирована отгрузка 120 тысяч тонн зерна из Самарской области
Из Самарской области с начала года проконтролирована отправка более 120 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки в регионы России. Об этом сообщает ТУ Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.
Наибольшее количество приходится на семена подсолнечника — 47 тыс. тонн и продовольственную пшеницу — 45,3 тыс. тонн. Далее идут фуражная пшеница (7,6 тыс. тонн), соя (7,1 тыс. тонн) и ячмень (3,2 тыс. тонн).
Основными получателями продукции являются Татарстан, Крым, Ставропольский и Краснодарский края, Саратовская, Оренбургская, Ростовская, Пензенская и Астраханская области.