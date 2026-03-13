В Прикамье количество дел о нарушении закона о рекламе снизилось на 20%

В 2025 году в Пермское УФАС поступило 263 жалобы на рекламу. По 64 из них были возбуждены дела по признакам нарушения законодательства о рекламе. Это на 20% меньше, чем в 2024 году, когда было возбуждено 80 дел о нарушении соответствующего закона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пермского УФАС, по пяти возбужденным делам было прекращено производство в связи с неподтверждением фактов нарушения. По остальным было выдано 26 предписаний о необходимости прекратить выявленное нарушение законодательства, из них 24 уже исполнены. Сумма наложенных штрафов за нарушение законодательства о рекламе составила 331 тыс. руб.

Также в минувшем году в краевое УФАС поступило 29 заявлений о недобросовестной конкуренции в отношении хозяйствующих субъектов. В результате рассмотрения обращений возбуждено два дела.