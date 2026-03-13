Президент поддержал идею строительства образовательного кампуса в Оренбуржье

Владимир Путин поддержал идею строительства образовательного кампуса в Оренбургской области, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев по итогам встречи с президентом России.

Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как отметил губернатор, проект образовательного кампуса амбициозный, «но в то же время необходимый».

«Понимаю, что реализовать его мы в полной мере сможем только с абсолютной поддержкой наших промышленных предприятий»,— подчеркнул Евгений Солнцев.

Кроме того, Владимир Путин поддержал модернизацию инфраструктуры Оренбургского государственного университета. Модернизация начнется с ремонта четырех общежитий.

На встрече губернатор Оренбуржья также поблагодарил президента за помощь и поддержку при ликвидации последствий паводка 2024 года и доложил о работе в регионе с многодетными семьями. В Оренбуржье более 32 тыс. семей имеют трех и более детей. Численность многодетных семей в регионе за десять лет выросла в полтора раза.

Сабрина Самедова