Собачий холод разогрел продажи

Минувшей зимой число покупок одежды для домашних животных выросло на 14% год к году. Это более чем в три раза превосходит увеличение спроса в категории зоотоваров в целом. Импульс сегменту придала холодная и снежная зима: потребители покупали в том числе обувь для собак, стараясь защитить их от уличных реагентов. Глобально на рынок влияет рост доли домохозяйств с домашними животными и гуманизация отношения к ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Число покупок одежды для домашних животных в период с декабря 2025 по февраль 2026 года выросло на 14% год к году, подсчитали аналитики «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных). Эта динамика более чем в три раза превосходит общий рост спроса на зоотовары, составивший 4% год к году. Согласно «СберИндексу», на неделе 2–8 марта совокупные траты потребителей в категории в номинальном выражении прибавили только 1,4% год к году. В феврале этот прирост колебался в диапазоне 2–3% год к году.

В «Зоозавре» (входит в ГК «Детский мир») продажи шапок для домашних животных в декабре—феврале выросли на 98% год к году, ботинок — на 56%, комбинезонов — на 30%. На Wildberries зимой спрос на одежду для животных прибавил 43,5% год к году. Основной спрос сформировали комбинезоны, обувь и жилеты. На Ozon категория выросла в 2,3 раза. Интерес к свитерам увеличился в 2,7 раза, к толстовкам — в 1,6 раза, говорит представитель компании.

Увеличение спроса в сегменте произошло несмотря на рост цен. Согласно «Платформе ОФД», средний чек при приобретении одежды для домашних животных зимой составил 4,3 тыс. руб., прибавив год к году 12%.

Хотя в «Зоозавре» говорят, что продукция в целом остается доступной. Комбинезон или жилет для собаки можно купить менее чем за 1 тыс. руб., ботинки обычно стоят до 500 руб., шапки и шарфы — около 350 руб.

Продажи зимней одежды для домашних животных подстегнули холодная погода и сильные снегопады в центральной части страны, считают аналитики «Платформы ОФД». В компании поясняют, что основная масса покупателей продукции сосредоточена в крупных городах. Одежда для животных здесь требуется не только в качестве барьера от мороза и снега, но и как защита лап от дорожной соли и реагентов.

Однако на рынок влияют и глобальные тренды. Президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев поясняет, что жители городов все чаще заводят собак в качестве питомцев. Речь нередко идет о некрупных породах, содержать которые в квартирах проще, в том числе за счет ограниченной потребности в выгуле. Именно маленькие собаки выступают основной аудиторией одежды для домашних животных.

Согласно ВЦИОМу, в 2025 году один или несколько питомцев были у 70% россиян. Год к году показатель вырос на 4 процентных пункта.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает тенденцию с ростом доли одиночных домохозяйств. Их количество по итогам 2025 года увеличилось на 3,8%, до 22 млн. Отношение к домашним животным при этом становится более гуманным. «Люди все чаще воспринимают их как членов семьи, стараясь баловать, активно следить за здоровьем, покупать одежду и обувь»,— рассуждает господин Бурмистров.

Согласно «Infoline-Аналитике», совокупный оборот рынка зоотоваров в 2025 году составил 775 млрд руб., увеличившись на 14% год к году. Его развитие обусловлено повышением цен на 8% и штучных продаж — на 5,6%. В «Зооинформ» говорят о росте оборота зоорозницы в 2025 году на 15,8%, до 590 млрд руб. Прогноз аналитиков на этот год — увеличение оборота на 10–13%.

83% оборота рынка зоотоваров в 2025 году, согласно «Зооинформ», сформировали рационы для животных. Следом, по словам Кирилла Дмитриева, идут лакомства и наполнители для лотков. Долю одежды он считает небольшой. Эксперт также обращает внимание на ограниченное количество российских производителей такой продукции. Значительный объем предложения формирует продукция из Китая.

Алина Мигачёва