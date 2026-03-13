Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Разметку в Ярославле будет наносить компания из Тамбова

Ярославское МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» подписало контракт с тамбовским ООО «Стройкомплекс» на нанесение разметки в 2026 году. Контракт размещен на сайте госзакупок.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Подрядчика выбрали в результате торгов, на которые заявилось четыре участника. Цена контракта составила 85 млн руб. Нанесение разметки начнется 1 апреля и продлится до 31 июля по заявкам заказчика. Предусмотрено нанесение как краской, так и холодным пластиком. В первом случае гарантийный срок составляет три месяца, во втором — один год.

Алла Чижова

Новости компаний Все