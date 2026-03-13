Пермский краевой суд изменил приговор в отношении экс-директора благотворительного фонда «Содействие — XXI век» Елены Найдановой. Об этом сообщает пресс-служба суда. В конце прошлого года она была признана виновной в хищении 67,7 млн руб. из бюджета организации вместе с бывшим вице-премьером правительства региона Еленой Лопаевой. Первая инстанция установила, что осужденные заключали фиктивные договоры на оказание услуг и проведение различных мероприятий в рамках благотворительных программ, которые фактически не проводились. Она была приговорена к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Елена Найданова скрылась от суда в июле 2023 года, уголовное дело в отношении нее рассматривалось заочно. Апелляция определила назначить осужденной дополнительное наказание в виде штрафа 800 тыс. руб. Суд сохранил арест, наложенный на денежные средства госпожи Найдановой в пределах назначенного размера штрафа. В остальной части приговор оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения.