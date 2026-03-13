Начальника ветслужбы в Саратовской области отдали под суд за вспышку бруцеллеза

В Саратовской области перед судом предстанет начальник ветеринарной службы, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Фото: Минсельхоз Саратовской области В Александрово-Гайском районе начальник ветслужбы не ввел карантин по бруцеллезу

Следствие установило, что с марта по сентябрь прошлого года фигурант, пытаясь скрыть недочеты в своей работе, не ввел карантин по бруцеллезу в селе Канавка Александрово-Гайского района. Из-за этого скот заболел и отправился на убой.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

