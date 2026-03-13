В Татарстане сняли ограничения, введенные рано утром из-за угрозы атаки беспилотников. Сообщение об отмене режима поступило в приложении МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Утром в Татарстане действовал режим угрозы атаки БПЛА

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Утром в Татарстане действовал режим угрозы атаки БПЛА

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Режим беспилотной опасности действовал с 03:10 до 07:40. Угрозу атаки БПЛА объявили в Казани, Зеленодольске, Нижнекамске и Елабуге.

В Казани и Зеленодольске предупреждение об атаке БПЛА ввели в 05:32, в Нижнекамске и Елабуге — в 05:17.

На фоне введенных мер в аэропортах Нижнекамска и Казани вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Теперь ограничения сняты.

Анна Кайдалова