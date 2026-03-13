На М-8 под Переславлем возникла пробка из-за аварии с погибшим

В Ярославской области на трассе М-8 в Переславском округе утром 13 марта произошла авария, которая вызвала затруднение движения в обе стороны. Данные содержатся в «Яндекс. Картах».

Как сообщил «Ъ-Ярославль» очевидец, ДТП случилось около Красной деревни в районе бывшего полигона ТКО. Столкнулись грузовой автомобиль Volvo и автомобиль ВАЗ. Грузовик частично съехал с дороги, перекрыв прицепом одну полосу движения. По данным на девять утра, в сторону Москвы пробка начиналась от деревни Говырино, в сторону Ярославля — от Троицкой слободы.

Как сообщили в УМВД России по Ярославской области, водитель «ВАЗа» 2007 года рождения погиб, его пассажир травмирован. ДТП произошло в 05:55.

Антон Голицын