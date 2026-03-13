Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Кировский губернатор рассказал об атаке беспилотников на Кирово-Чепецк

Утром 13 марта беспилотники атаковали Кирово-Чепецк. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. По его словам, «жертв и пострадавших в результате прилетов нет».

Глава региона уточнил в Max, что на земле работают оперативные службы. Он подчеркнул, что ситуация под контролем.

Росавиация сообщила, что к настоящему моменту ограничения, вводившиеся для аэропорта Кирова (Победилово), а также Ижевска и Краснодара, сняты.

