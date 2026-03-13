Волгоградцу грозит до семи лет колонии за вырубку четырех дубов

В Волгоградской области возбудили уголовное дело о незаконной вырубке деревьев (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Подозреваемый — 41-летний житель Михайловки, который спилил четыре дуба на сумму 700 тыс. руб., сообщили в ГУ МВД по региону. Мужчину задержали.

Оперативники установили, что с 11 на 12 февраля 2026 года фигурант бензопилой спилил четыре дерева, которые пустил на дрова для отопления дома. Дубы росли на территории лесничества.

Как сообщили в полиции, свою вину подозреваемый признал. Ему грозит наказание до семи лет лишения свободы. Уголовное дело расследует ОМВД России по Михайловке.

Марина Окорокова