Петербургская «КС СПБелт» начала поставки дозаторов для кондитерских фабрик

Петербургский производитель конвейерных систем ООО «КС СПБелт» разработал героторные дозаторы начинок для кондитерской промышленности и в феврале 2026 года поставил пилотный комплект одному из промышленных производителей сладостей. Об этом пишут «Ведомости Северо-Запад» со ссылкой на технического директора компании Александра Коломийца.

Сейчас компания ведет переговоры о дальнейших закупках и рассчитывает выпускать десятки таких дозаторов в год. При этом объем производства будет зависеть от спроса со стороны кондитерских и хлебобулочных предприятий. В компании отмечают, что серийный выпуск не планируется, поскольку оборудование относится к инженерным решениям и изготавливается под конкретную технологическую линию и продукт заказчика. Срок производства одного дозатора оценивается примерно в четыре месяца с момента заказа.

До 2022 года российские предприятия в основном закупали такое оборудование у поставщиков из Германии, США и Италии, а собственных решений подобного уровня на рынке почти не было. После 2022 года поставки иностранного оборудования существенно осложнились, пояснили в компании. Объем инвестиций в разработку нового дозатора там не раскрывают.

Дозаторы используются для точного порционного внесения начинок и масс различной консистенции, включая шоколадные, фруктовые и карамельные массы, кремы, джемы и конфитюры. В компании оценивают российский рынок как несколько сотен промышленных кондитерских производств, на каждом из которых применяется несколько высокоточных дозаторов под разные виды продукции.

Опрошенные изданием эксперты подтверждают наличие спроса на такие решения. Ранее около 80% поставок приходилось на Германию, США и Италию, еще 20% — на Китай и Южную Корею. Прежний объем рынка составлял около 150–200 млн рублей в год, а текущий — 100–150 млн рублей.

В то же время участники рынка отмечают, что в последние годы усилилось присутствие китайских производителей, а часть технологических проблем, возникших после 2022 года, кондитерские предприятия уже решили. Вместе с тем эксперты считают, что у отечественных дозаторов есть потенциал, если производитель сможет обеспечить не только поставку оборудования, но и его интеграцию в действующие линии, адаптацию под конкретный продукт и сервисное обслуживание.

Артемий Чулков