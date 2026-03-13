Температура в Петербурге может в третий раз подряд побить суточный рекорд
Погоду в Санкт-Петербурге 13 марта будет определять северная периферия антициклона. В связи с этим в городе ожидается малооблачная погода без осадков, а температура вновь может обновить суточный рекорд тепла, как случилось накануне и 11 марта, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Температура воздуха в Северной столице составит +10…+12 градусов, в Ленинградской области — +8…+13 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление расположится на отметке 760 мм рт. ст., что около нормы. Суточный рекорд тепла для 13 марта составляет +8,3 градуса и держится с 2004 года.
В субботу, 14 марта осадков не ожидается. Ночью будет +4…+6 градусов, днем — +12…+14 градусов.