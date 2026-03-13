Подбросившие наркотики бывшие полицейские осуждены в Красноярске

Бывшие сотрудники ГУ МВД России по Красноярскому краю — замначальник по оперативной работе и оперуполномоченный по особо важным делам — признаны виновными в превышении должностных полномочий, совершенном с применением специальных средств (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщил Следственный комитет России по региону.

Согласно материалам дела, в июне 2018 года полицейские, действуя по указанию замначальника регионального главка МВД, в отсутствие законных оснований задержали двоих красноярцев 28 и 29 лет. В карман одного из них стражи порядка поместили муляж наркотического средства, который в дальнейшем был ими же обнаружен и изъят. За прекращение преследования заместитель начальника потребовал взятку в 300 тыс. руб., которые позднее были ему предоставлены.

Суд назначил бывшему замначальника главка 17 лет колонии строгого режима и штраф 24 млн руб. и лишил звания «подполковник полиции». Ему запрещено работать в правоохранительных органах в течение 12 лет и восьми месяцев. Его сообщник получил 13,5 года колонии строгого режима и штраф 8,5 млн руб. Наряду с запретом работать по профессии в течение 8,5 года, он лишен звания «майор полиции».

Михаил Кичанов