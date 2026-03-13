Приговор экс-руководителю УКС Перми вступил в силу

Пермский краевой суд оставил в силе приговор бывшему руководителю управления капстроительства администрации Перми Ирине Чирковой, осужденной за получение взятки. Об этом сообщает портал «РБК-Пермь».

Первый приговор Ирине Чирковой был вынесен Ленинским судом Перми в июле 2025 года. Ее признали виновной в получении взятки в размере 5,45 млн руб. от предпринимателя Сергея Микова. За эти деньги госпожа Чиркова оказывала общее покровительство в приемке объектов, которые строила компания взяткодателя. Сама фигурантка факт получения денег не отрицала, но утверждала, что брала их взаймы на покупку квартиры, поскольку прежней лишилась из-за микрозаймов сестры. В ходе прений гособвинение предлагало назначить ей наказание в виде десяти лет лишения свободы и штрафа в размере 54,5 млн руб. В итоге суд приговорил обвиняемую к шести годам и штрафу 27,5 млн руб. На этот приговор защитник Ирины Чирковой Максим Вдовиченко направил апелляционную жалобу.

В октябре 2025 года краевой суд отменил приговор и направил уголовное дело на новое рассмотрение в Ленинский суд Перми с иным составом суда.

29 декабря 2025 года Ленинский суд вновь рассмотрел уголовное дело и снова признал Ирину Чиркову виновной в получении взятки, назначив ей наказание в виде шести лет лишения свободы и штрафа в размере 16,3 млн руб.