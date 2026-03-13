В Ижевске арестовали таксиста-иностранца за хищение 1,5 млн рублей у пенсионерки

22-летнего таксиста-иностранца задержали в Ижевске по подозрению в хищении 1,5 млн руб. у 85-летней жительницы республики (ст. 159 УК, до 10 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

По версии следствия, в середине февраля 2026 года пенсионерке позвонили с незнакомого номера якобы сотрудники правоохранительных органов. Они сообщили, что денежные средства с ее счета переводятся на финансирование противоправной деятельности и убедили ее предоставить все имеющиеся деньги для «декларирования». Так, пожилая женщина положила в коробку 1,5 млн руб. и передала ее у своего подъезда незнакомому мужчине.

В ходе розыска сотрудниками был задержан гражданин иностранного государства. Подозреваемый проживал в Башкирии, где работал водителем такси. В интернете он нашел «подработку курьером», и по указанию кураторов прибыл в Удмуртию на арендованном автомобиле. Он забрал у пострадавшей коробку и перевел деньги мошенникам, оставив себе 10% в качестве вознаграждения.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям в других регионах.