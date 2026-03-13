В Тюменской области проверят получателей древесины для строительства

В 18 районах Тюменской области пройдут проверки 456 граждан по использованию древесины, заготовленной для строительства домов и хозпостроек, сообщили в региональном департаменте лесного комплекса.

Из них 70 проверок в 16 районах уже начались. Контроль за использованием древесины ведут специалисты Тюменского управления лесами. По результатам первых проверок они выяснили, что большинство получателей древесины, которые получили ее в 2022-2023 годах на строительство домов, к дате заключения договора не были собственниками участков или продали их после окончания действия договора. Местонахождение древесины будет устанавливаться при помощи полиции и прокуратуры.

Проверки пройдут в два этапа: на первом по документам будут устанавливаться права на участок, адрес и факт строительства, место хранения древесины, законность оказания услуг по распиловке и складированию. На втором этапе специалисты отправятся на участок для установления факта использования древесины по целевому назначению.

Ирина Пичурина