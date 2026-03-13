Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ярославле в ДТП на Строителей один погиб, пострадали двое

В Ярославле на улице Строителей 12 марта произошла авария, в результате которой погиб водитель и пострадали два пассажира. Об этом сообщили в областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Ярославской области

ДТП произошло в 23:01. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114, выезжая с прилегающей территории на улице Строителей у дома 1а, не уступил дорогу BMW. В результате столкновения водитель «ВАЗ» скончался на месте происшествия, два пассажира получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

«В ликвидации ДТП от МЧС России приняли участие восемь человек личного состава и две единицы техники. Спасатели МЧС России деблокировали пострадавших и транспортировали до автомобиля скорой помощи»,— сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

