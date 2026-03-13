Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Самарская область провела четыре часа под угрозой атаки БПЛА

Угроза атаки БПЛА объявлялась в Самарской области ночью в пятницу, 13 марта. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предупреждение было объявлено в 3:26 (MSK+1). Отбой атаки объявили в 7:52. Минобороны не сообщало о сбитых над регионом беспилотниках.

Аэропорт Курумоч работает в штатном режиме. В соседней с Самарской областью Ульяновской области аэропорт Баратаевка временно приостанавливал прием и отправление самолетов ночью в пятницу. Сейчас ограничения сняты.

Георгий Портнов