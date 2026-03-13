Пересылавшим наркотики в сланцах в СИЗО вынесли приговор в Кемерове

Рудничный райсуд Кемерова рассмотрел уголовное дело о пересылке наркотических средств, а также о покушении на сбыт запрещенных веществ через интернет в особо крупном размере (ст. 228.1 УК РФ) в отношении двух местных жительниц. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Согласно материалам дела, подсудимые покупали наркотики в интернет-магазинах и пересылали их клиентам в следственный изолятор, спрятав внутри резиновых сланцев.

Фигурантки дела вину признали частично. Учитывая общественную опасность преступлений, суд назначил им по 11 лет колонии общего режима.

Михаил Кичанов