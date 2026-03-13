Инвестиции в основной капитал Челябинской области сократились за год на 13%

В Челябинской области по итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал составил 519,2 млрд руб. по полному кругу организаций. Это на 23,7 млрд руб., или почти на 13% меньше показателя 2024 года, сообщается в докладе Челябинскстата «О социально-экономическом положении Челябинской области за январь 2026 года».

Без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, показатель составил 418,7 млрд руб. Это 85,1% к уровню 2024 года.

Инвестиции в добычу полезных ископаемых в 2025 году снизились на 50,4%, до 18,2 млрд руб. В обрабатывающем производстве объем вложений в основной капитал сократился на 18,6% и составил 193,5 млрд руб. В том числе на 30,5%, до 45,8 млрд руб., снизились инвестиции в металлургической отрасли.

По видам экономической деятельности рост инвестиций в прошлом году показали: гостиничный бизнес и общественное питание — на 56,7% (до 3,1 млрд руб.), операции с недвижимостью — на 38% (34,9 млрд руб.), финансы и страхование — на 27% (2,6 млрд руб.), сельское хозяйство — почти на 20% (10 млрд руб.), госуправление и обеспечение военной безопасности — на 11,6% (6,4 млрд руб.), культура и спорт — на 11,4% (7,4 млрд руб.), здравоохранение и социальные услуги — на 10,7% (7,8 млрд руб.), образование — почти на 10% (8,6 млрд руб.), строительство — на 6,5% (7,1 млрд руб.).