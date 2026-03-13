Объявлен конкурс на проект киношколы в детском кинотеатре «Мечта» в Красноярске

МАУ «Управление капитального строительства» объявило торги на поиск подрядчика для разработки проектной документации по реконструкции неиспользуемой части детского кинотеатра «Мечта». В отремонтированной части кинотеатра планируется открыть детскую киношколу. Стартовая цена — 17,3 млн рублей. Итоги торгов подведут в апреле, говорится в сообщении мэрии Красноярска.

Согласно конкурсной документации, на первом этаже кинотеатра «Мечта» будет оборудован зал для проведения лекториев, конференций и показов фильмов для обучающихся, а также учебная аудитория для занятий по актерскому мастерству. На втором этаже — еще четыре учебные аудитории для обучения операторскому искусству, видеомонтажу, режиссуре и сценарному мастерству. МАУ «Управление капитального строительства» на разработку проекта отводит восемь месяцев.

Детский кинотеатр «Мечта» был открыт в августе 2012 года в здании бывшего кинотеатра «Металлург». Это единственный за Уралом специализированный кинотеатр для детей, подчеркнули в мэрии. Здесь показывают фильмы и мультфильмы, проводят образовательные мероприятия, концерты и выставки.

Михаил Кичанов