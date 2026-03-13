Жительницу села Альменево подозревают в членстве в экстремистской организации

Следственные органы Курганской области возбудили уголовное дело в отношении жительницы села Альменево. Ее подозревают в участии в деятельности экстремистской организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, с января 2021 года сельчанка стала участницей межрегионального общественного объединения. В 2022-м Самарский областной суд признал его экстремистским. Зная о ликвидации объединения, местная жительница продолжила активно пропагандировать деятельность сообщества.

Деятельность экстремистского объединения в регионе была пресечена сотрудниками регионального УФСБ России и пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям в июне прошлого года. Силовики продолжали искать участников запрещенной организации. Сельчанку задержали, по ее месту жительства провели обыск. Изъяты мобильные средства связи, документы и соответствующая литература. В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение.