Дефицит консолидированного бюджета Ярославской области в 2025 году вырос вдвое
Консолидированный бюджет Ярославской области (бюджет региона и все бюджеты муниципальных образований) в 2025 году исполнен с дефицитом 12,5 млрд руб., что вдвое превышает уровень предыдущего года. Об этом сообщает Ярославльстат со ссылкой на оперативные данные министерства финансов области.
Фото: Правительство Ярославской области
В 2024 году дефицит консолидированного бюджета составил 6 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом доходы консолидированного бюджета увеличились на 1,1%, расходы увеличились на 5,2%. Всего доходы за год составили 150,5 млрд руб., расходы — 163 млрд.
В 2025 году выросли доходы по НДФЛ (+15,6%), налогу на совокупный доход (+11,4%), налогам на имущество (+3,8%), от использования государственного и муниципального имущества (+35,4%), доходы от продажи материальных и нематериальных активов (+91,6%).
Сократились поступления от налога на прибыль организаций (–10,9%), акцизам (–7,3%), безвозмездным поступлениям (–25,5%).