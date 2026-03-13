Суд взыскал 249 млн рублей неустойки с АО «Российские космические системы»

Арбитражный суд Москвы утвердил взыскание неустойки с АО «Российские космические системы» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») в объеме более 249 млн руб. Иск был подан АО «Решетнев» (также является структурой «Роскосмоса», располагается в Красноярском крае) из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам подряда, следует из данных картотеки суда.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Госконтракт был заключен 13 февраля 2023 года, АО «Решетнев» направило иск в октябре 2025 года.

АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» — ключевой российский разработчик и производитель спутников связи, навигации, геодезии и научных миссий, входящий в госкорпорацию «Роскосмос». Компания, основанная в 1959 году в Железногорске Красноярского края, суммарно создала более 1300 космических аппаратов, включая элементы навигационной системы ГЛОНАСС.

Лолита Белова