58 человек пострадали при ракетном обстреле Израиля

58 человек получили ранения при ракетном обстреле Ирана северных районов Израиля. Об этом сообщила служба скорой медицинской помощи «Маген Давид Адом» (MDA).

Как передает газета The Jerusalem Post, один пострадавший был доставлен в больницу с осколочным ранением средней тяжести, еще 57 человек получили легкие травмы от разбитого стекла. Скорая помощь эвакуировала всех в ближайшие медицинские учреждения.

«Когда мы прибыли на место происшествия, то увидели повреждения в нескольких домах и разбитые стекла. Мы видели 34-летнюю женщину, получившую осколочную травму спины, ее состояние оценивается как средней тяжести»,— рассказал один из врачей скорой.

Ynet сообщает, что ракета ударила по жилому кварталу в населенном пункте Зарзир на севере Израиля. Один из домов полностью разрушен.