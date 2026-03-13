«Молот» обыграл «Магнитку»

В первом матче заключительной серии домашних игр в чемпионате ВХЛ пермский «Молот» переиграл магнитогорскую «Магнитку». Итог поединка - 2:0. Хозяева площадки ударно провели первый период и забили две шайбы. Отличились Алексей Кожевников и Виктор Пластинин.

Это победа позволила пермской хоккейной команде подняться в турнирной таблице с занимаемого ими 16-го места. Впереди у «Молота» еще три домашних поединка, ближайший из которых 14 марта против ХК «Южный Урал» из Орска.