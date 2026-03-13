В Челябинске будут судить 15 участников наркосообщества

В Челябинске завершили расследование уголовных дел в отношении 15 сообщников, продававших наркотические вещества. Их обвиняют в сбыте наркотиков в особо крупном размере и участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 210 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские установили, что лидером ОПС являлся гражданин Республики Таджикистан, проживающий за пределами РФ. К незаконному бизнесу он привлек соотечественников, граждан Республики Узбекистан и России. Они образовали три преступные организации, объединенные общим руководителем и планом действий. Лидер отвечал за поставки оптовых партий через границу на территорию страны и распределение их между группами. Также он делил доходы, разрабатывал меры конспирации, назначал на должности и координировал деятельность руководителей каждой из преступных организаций. Подельники сбывали наркотики в Челябинской, Свердловской, Курганской, Воронежской, Московской областях и Пермском крае через интернет-магазины. ОПС существовало с 2023-й по 2025 год, новых членов в группы находили через знакомых и объявления о высокооплачиваемой работе.

Задержали сообщников оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по региону вместе с федеральными коллегами и сотрудниками Пермского областного полицейского главка. Под стражу поместили 15 граждан и гражданок РФ и соседних стран в возрасте от 19 до 58 лет. Подельники успели совершить 134 преступления различной тяжести, подчеркивают в МВД. Было изъято более 44 кг наркотических средств.

На имущество обвиняемых на сумму свыше 2,3 млн руб. наложен арест. В отношении организатора наркосообщества уголовное дело выделено в отдельное производство. Сейчас расследование завершено. Уголовные дела направлены в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска