Про звуки, цвета, космос и автомобили

В Ельцин-центре презентовали программу мероприятий на весну. Среди них — мастер-классы ко дню рождения Наины Ельциной, выставка к юбилею Егора Гайдара, экскурсия к космическому аппарату «Буран», экспонируемому в Верхней Пышме, и выставка авангардного художника Валерия Чтака. В рамках работы арт-резиденции «Звук центра» музыканты создадут звуки для разных пространств Ельцин-центра.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр подготовился к весне

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр подготовился к весне

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как заметила директор Музея Бориса Ельцина Анна Бородулина, весенняя программа Ельцин-центра связана сразу с несколькими юбилеями и важными датами. Первая — день рождения вдовы первого президента Наины Ельциной, которой 14 марта исполняется 94 года. В Ельцин-центре с 14 по 22 марта будут проходить мастер-классы, на которых шефы ресторанов Ельцин-центра научат готовить ее фирменное творожное печенье. 14 марта покажут документальный фильм с ее рассказами о личной жизни «Объяснение любви».

В апреле музей запускает экскурсию «"Буран". В космос — без человека» совместно с Музейным комплексом гражданской и военной техники в Верхней Пышме. Посетители экскурсии смогут первыми увидеть космический аппарат «Буран», который в музее еще не показывали посетителям. Туда гостей увезут на автобусах, а перед этим экскурсию им проведут в Музее Бориса Ельцина. «Мы изучили экспозицию нашего музея: у нас, как ни странно, очень много космических экспонатов и в фондах, и в экспозиции. Космонавты очень любили дарить части своих скафандров Борису Ельцину»,— объяснила Анна Бородулина.

Еще одна дата — юбилей заместителя председателя правительства РСФСР по вопросам экономической политики, автора экономических реформ 1990-х годов Егора Гайдара. С 10 марта в Ельцин-центре работает выставка «К 70-летию Егора Гайдара». Экспозицию подготовили вместе с фондом Гайдара, на выставке можно будет увидеть его личные вещи, фотографии из разных периодов жизни, монографии и научные работы. 21 марта по выставке проведут экскурсию.

Весной откроется еще несколько выставок. Одна из них — персональная выставка концептуального художника Валерия Чтака, которая откроется в арт-галерее в конце марта. Он работал в серо-черной гамме, смешивая в своих работах разные языки друг с другом, текст с визуальными образами, а объемное — с плоским. Экспозиция разместится на втором этаже галерее, пока на первом работает выставка русского авангардиста Ивана Клюна. В рамках выставки проходят лекции с приглашенными спикерами и ридинги, на которых читают тексты авангардистов. Они продлятся до середины мая.

В начале апреля в круглом зале на третьем этаже откроется выставка фотохудожника Тофика Шахвердиева в рамках программы «Кадровый голод». Он умеет выхватывать из жизни неожиданные сюжеты, а случайное изображение превращается в символ, отражающий целое чувство или мысль.

В мае посетителей ждет выставка к 40-летию V съезда кинематографистов СССР, на котором с руководства союза сняли Сергея Бондарчука, а после съезда с «полки» пустили в прокат целый ряд фильмов, в частности, работы Алексея Германа, Марлена Хуциева, Киры Муратовой, Александра Сокурова и других режиссеров.

В мае в Ельцин-центре разместят экспозицию фотографий Владимира Сычева из коллекции музея-заповедника «Остров-град Свияжск».

В апреле Ельцин-центр проведет арт-резиденцию для музыкантов «Звук центра». Ельцин-центр примет заявки от композиторов, музыкантов и саунд-художников, а по результатам опен-колла кураторы отберут до десяти участников очной программы. Кураторами станут местные и приглашенные композиторы, музыковеды. Отобранные участники приедут в Екатеринбург, чтобы познакомиться с пространством Ельцин-центра и его сотрудниками. Затем в своих городах они смогут создать композиции, оставаясь на связи с кураторами. Получившиеся произведения представят в формате концерта, а затем их можно будет услышать в пространстве Ельцин-центра.

Как рассказала руководитель отдела культурных программ Ельцин-центра Диана Федоркова, о проекте думали около двух лет, но родился он за несколько месяцев. «Мы решили отдать саунд-дизайнерам и композиторам все пространство Ельцин-центра и стилобат перед входом, где вы можете слышать фоновую музыку»,— пояснил программный директор Ельцин-центра Илья Смирнов. По его словам, Ельцин-центр в первую очередь — культурная институция, и звуковое оформление должно соответствовать этой задаче. Проект начнется в середине апреля, а завершит работу к осени.

В программе кинозала Ельцин-центра — показ фильмов Аньес Варды и Франсуа Трюффо, снятых после периода новой волны. Помимо этого, покажут советский фильм «Берегись автомобиля» режиссера Эльдара Рязанова. 17 марта пройдет премьерный показ фильма Сони Райзман «Картины дружеских связей» и его обсуждение с актером Искандером Шайхутдиновым. В кинопрограмме: фильм «Остров» Павла Лунгина, психологический детектив «Частная жизнь», фильм «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса. В мае покажут несколько картин из «полочного» советского кино.

В конце марта пройдет новая образовательная программа, которая посвящена истории транспорта. Автообозреватель Сергей Канунников прочитает лекцию о появлении автомобиля, презентует свою книгу «Хочу машину!», а в детском центре расскажет «о мифах и правде» про советские автомобили.

В музыкальной программе центра: концерт Антохи МС, «Дуэт созвучий» в рамках проекта Алексея Гориболя, цикл «Русские тупики» Настасьи Хрущевой в исполнении Германа Мархасина и концерт из цикла «Комнатная музыка».

Анна Капустина