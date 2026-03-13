В галерее «Синара Арт» открылась выставка Екатерины Шерстневой

Персональная выставка «Цвет и крутящий момент» уральской художницы Екатерины Шерстневой открылась в галерее «Синара Арт» в Екатеринбурге. Для зрителей собрали коллекцию произведений, над которыми шла работа в течение года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Персональная выставка «Цвет и крутящий момент» уральской художницы Екатерины Шерстневой Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Персональная выставка «Цвет и крутящий момент» уральской художницы Екатерины Шерстневой Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Екатерина Шерстнева Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Персональная выставка «Цвет и крутящий момент» уральской художницы Екатерины Шерстневой Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Персональная выставка «Цвет и крутящий момент» уральской художницы Екатерины Шерстневой Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 5 Персональная выставка «Цвет и крутящий момент» уральской художницы Екатерины Шерстневой Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Персональная выставка «Цвет и крутящий момент» уральской художницы Екатерины Шерстневой Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Екатерина Шерстнева Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Персональная выставка «Цвет и крутящий момент» уральской художницы Екатерины Шерстневой Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Персональная выставка «Цвет и крутящий момент» уральской художницы Екатерины Шерстневой Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

«Я счастлива, что удалось собрать достаточное количество картин именно в Екатеринбурге и провести персональную выставку на родине»,— рассказала художница.

Екатерина Шерстнева родилась на Урале, окончила УралГАХА. Сегодня она является резидентом творческого объединения «Цех искусств», состоит в Союзе художников и декораторов ТСХДПИ. Главная тема ее творчества — эстетика автомобилей, которая нашла отклик у коллекционеров не только в России, но и за рубежом.

Сюжеты картин сосредоточены вокруг 1950–1960-х годов, когда зародился поп-арт. В работах передана ее страсть к автомобилям. Холсты вобрали эстетику винтажных гоночных машин, где инженерная работа рассматривается через призму искусства. Показ дополнили объекты коллекционного дизайна из мастерской «АлюмАрт» — «Ок» и «Яблоко Евы».

Свою авторскую экскурсию Екатерина Шерстнева начала с одной из любимых картин, на которой изображен ГАЗ-21 «Волга» — «Вернись, лесной олень». На переднем плане изображен олень, который «сбежал» с капота машины. Рядом висит полотно «Зверь» с Кадиллаком Дональда Трампа. У автомобиля нарисованы подлинные номера.

Продолжает показ серия работ в стиле поп-ап. По словам художницы, изображенный на картине «Красные губы» рот с логотипом Феррари передает вдохновение, страсть, динамику и женскую энергию, которая «заводит по-настоящему эти моторы».

Екатерина Шерстнева отдельно отметила произведение «F1 гоночный болид №16» с транспортом действующего автогонщика команды «Scuderia Ferrari» — Шарля Ляклера. Форма гоночного болида и его составляющих метафорично переносится на сегодняшние реалии. С одной стороны, это символ бесконечной гонки на пути к победе. С другой — воплощение того, как человек может реализовать свой потенциал. «Нужно представлять себя за рулем своей жизни. Понимать, что у тебя под капотом, как ты себя чувствуешь на дороге, какая скорость движения в современном мире. Учитывая все эти факторы, ты можешь круто воспользоваться моментом и вращать мир вокруг своей оси»,— пояснила она.

Экспозиция будет работать до 19 апреля.

София Паникова