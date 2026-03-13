«Эксперт РА» прогнозирует замедление инфляции в России до 4,8% к концу 2026 года

Социально-экономическая динамика регионов России в 2026 году останется сдержанно позитивной, но неоднородной. При этом темп инфляции к концу года замедлится до 4,8%, говорится в аналитическом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА». При этом в случае сильного спада экономической активности возможно более низкое значение.

Умеренный рост промышленности поддержат прежде всего ОПК, машиностроение, химия, а также инфраструктурные проекты и импортозамещающие производства. Ключевым преимуществом для регионов станут диверсификация экономики и способность сочетать господдержку с собственной инвестиционной политикой.

Инвестиционную активность могут снизить высокая стоимость заемных средств и рост налоговой нагрузки (в том числе повышение НДС до 22%). Это увеличивает издержки бизнеса и риски для занятости, особенно в малом и среднем бизнесе. В агентстве ожидают, что ключевая ставка будет постепенно снижаться и к концу 2026 года приблизится к 12%.

Дефицит кадров останется системным ограничением, что выводит на первый план задачи по увеличению производительности труда, переобучению и совместной деятельности регионов и работодателей по подготовке кадров под запрос предприятий.