Председатели трех комитетов красноярского заксобрания участвуют в праймериз ЕР

Несколько действующих депутатов законодательного собрания Красноярского края подали заявления на участие в предварительном голосовании «Единой России» перед новыми выборами. Их данные занесены в базу праймериз.

В числе тех, кто решил пойти на новый депутатский срок в одномандатных округах, председатель комитета по бюджету, государственной собственности и защите прав граждан Владимир Чащин (округ №1), председатель комитета по делам села и агропромышленной политике Владислав Зырянов (округ №14), председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и вопросам ГО и ЧС Алексей Кулеш (округ №10). Зампредседателя бюджетного комитета Виктор Кардашов заявился в Уярскую региональную группу кандидатов.

Первым участником СВО, решившим избраться в заксобрание от ЕР (Свердловская региональная группа), стал капитан Вооруженных сил, контрактник Александр Александров. В анкете указывается, что он является участником региональной кадровой программы подготовки ветеранов СВО «Сибирский характер» «с рекомендацией отложенного обучения».

Напомним, прием заявлений стартовал 11 марта и завершится 30 апреля.

Валерий Лавский