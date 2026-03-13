Томская область заключила договор с Вьетнамом об экспорте продукции ЛПК

Правительство Томской области заключило контракт с властями Вьетнама об экспорте продукции лесопромышленного комплекса (ЛПК). Договор был подписан в рамках визита замруководителя Общества вьетнамо-российской дружбы Чан Ван Тама в регион, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным областного Россельхознадзора, с января по октябрь 2025 года с территории Томской области было отгружено 1,069 млн куб. м лесоматериалов, из которых за рубеж направлено около 1,067 млн куб. м. 48% экспорта пришлось на Узбекистан.

Также продукция направлялась в Кыргызстан (19%), Китай (17%), Казахстан (10%), Таджикистан (4%), и еще 2% пришлись на Абхазию, Афганистан, Вьетнам, Республику Корея, Объединенные Арабские Эмираты и Японию.

В начале прошлого года сенатор от Томской области Виктор Кресс сообщал о том, что томские предприятия ЛПК снизили экспорт продукции вдвое из-за введения с 1 января ФГИС «Лесной комплекс» (ФГИС ЛК).

Александра Стрелкова