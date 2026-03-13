«Кузбасс» одержал первую победу в полуфинале чемпионата России по хоккею с мячом

«Кузбасс» выиграл третий матч полуфинальной серии российской Суперлиги по хоккею с мячом. 12 марта на своей площадке в Кемерове он одолел московское «Динамо» со счетом 6:4.

Всю игру «Кузбасс», забивший первый мяч на четвертой минуте, вел в счете, а динамовцы раз за разом его догоняли. Первый тайм завершился со счетом 2:2, и еще за пять минут до конца счет оставался равным — 4:4. Решающие мячи у «Кузбасса» в оставшееся до финального свистка время провели Кирилл Катилов и Артем Репях.

«Последние два удаления перевернули всю игру. Но так бывает, это хоккей»,— заметил после матча главный тренер «Динамо» Ильяс Хандаев, ранее приводивший «Кузбасс» к званию чемпиона России. В серии до трех побед динамовцы ведут 2:1. Четвертый матч пройдет в Кемерове 13 марта.

Один финалист турнира уже известен. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал три победы над архангельским «Водником».

Валерий Лавский