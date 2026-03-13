Соцсеть Х согласилась изменить механизм верификации в ЕС

Соцсеть X уведомила Европейскую комиссию о готовности скорректировать систему верификации пользователей через синюю галочку в профиле. Об этом сообщил представитель ЕС Томас Ренье. Деталей предлагаемых изменений он не раскрыл.

Как сообщает Bloomberg, решение последовало за штрафом в размере €120 млн, наложенным на компанию в декабре 2025 года. Еврокомиссия признала, что подход владельца соцсети Илона Маска, сделавшего верификацию платной, вводит пользователей в заблуждение, так как ранее такие отметки бесплатно присваивались публичным лицам для защиты от фейк-аккаунтов.

Кроме того, в ЕК указали на недостаток прозрачности рекламы и отказ предоставлять доступ к данным платформы независимым исследователям. Соцсети предписали до 12 марта представить план исправлений, иначе компании грозят новые штрафы.