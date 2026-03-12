Оперативное задержание

в четверг, 12 марта, в Самаре задержан бизнесмен Алексей Леушкин. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники ФСБ. Источники «Ъ-Волга» в правоохранительных органах подтвердили факт задержания бизнесмена, однако отказались раскрывать подробности дела. Высокопоставленный источник в правительстве Самарской области, подтвердив факт задержания господина Леушкина, отметил, что «как задержали,так и отпустят».







Задержанный Алексей Леушкин — президент и бенефициар холдинга «Техоборонпром». В открытых источниках нет точной информации о структуре холдинга «Техоборонпром». По данным «СПАРК-Интерфакс», Алексею Леушкину принадлежит 34,01% в АО «Металлист-Самара». Помимо него, в состав владельцев предприятия с долей 25,66% входит АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) госкорпорации «Ростех». Основными направлениями деятельности АО «Металлист-Самара» являются производство комплектующих для ракетно-космической и авиационной отраслей.

По информации «СПАРК-Интерфакс», Алексею Леушкину принадлежат также 40,45% ОАО«Агрегат», 46,98% ОАО «Гидроавтоматика», 44,88% ОАО «Самарский завод „Экран“». Предприниматель является совладельцем более чем десятка компаний в строительной отрасли и производстве стройматериалов. Совокупная годовая выручка предприятий, подконтрольных Алексею Леушкину, превышает 10 млрд руб.

В последнее время имя главы «Техоборонпрома» упоминается в самарских СМИ в контексте судебных разбирательств вокруг «АктивКапитал Банка», проекта застройки промплощадки бывшего Самарского завода клапанов, а также он якобы являлся деловым партнером авторитетного бизнесмена Игоря Сиротенко (Сирота). В марте 2025 года его объявили в федеральный розыск по обвинению в создании ОПГ и организации заказного убийства. В настоящий момент господин Сиротенко,как и ряд его партнеров по криминальному бизнесу, находится за пределами России.

В силовых структурах задержание Алексея Леушкина официально не комментируют.

Евгений Чернов