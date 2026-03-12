В Ярославле таксист помог задержать курьера мошенников

В Ярославле таксист привез подозрительного пассажира вместо указанного адреса к наряду полиции — им оказался курьер мошенников, перевозивший деньги. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Инцидент произошел несколько дней назад в Ленинском районе. Водитель такси рассказал полицейским о подозрительном клиенте, у которого при себе оказалась крупная сумма наличных. Сотрудники полиции задержали пассажира до выяснения обстоятельств. Через некоторое время в полицию обратилась местная жительница 1940 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Неизвестные позвонили ей и убедили, что на нее оформлен счет в банке, через который финансируется незаконное вооруженное формирование. Звонивший представился сотрудником военной прокуратуры.

«Введенная в заблуждение женщина собрала деньги в сумме 640 тысяч рублей и в подъезде дома передала их для проверки»,— сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Задержанный оказался курьером мошенников. Житель Московской области 1994 года рождения получил задание забрать деньги и перевести их по указанным реквизитам, оставив себе часть в качестве вознаграждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Подозреваемый арестован. Изъятые деньги возвращены потерпевшей.

Антон Голицын