Воскресенка написала жалобы

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией в селе Воскресенка Волжского района Самарской области после того, стало известно о возможном строительстве в селе мечети. Местные жители, возмущенные недавним закрытием местного детсада и поликлиники, не одобрили планы односельчанина на общественных слушаниях и пожаловались на ситуацию в разные инстанции. Местный СК готов приступить к проверке. Районные власти пообещали, что мнение сельчан будет услышано.

В Самарской области разгорелся скандал, который заинтересовал главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина и депутата Госдумы Михаила Матвеева. Жители Воскресенки обратились в разные инстанции, узнав о намерении собственника одного из участков в селе построить там мечеть. По некоторым данным, на месте уже успели залить фундамент.

На общественных слушаниях большинство местных жителей выступили против появления в селе мусульманского религиозного объекта. При этом жители села выражают возмущение тем, совсем недавно в Воскресенке, где проживают более трех тысяч человек, закрыли поликлинику и детский сад.

В селе находится старейшая церковь в Самаре и окрестностях. Воскресенский храм 1811 года, который дал название населенному пункту. Настоятель местного православного храма иерей Максим Портнов отметил, что «мусульман в селе очень мало, а активность проповедников ислама очень высокая, поэтому он опасается исламизации населения».

Депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил, что отправил запрос в прокуратуру для проверки законности решения о передаче земельных участков «мусульманской диаспоре». Следственные органами СКР по Самарской области организовали процессуальную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). Доклад будет представлен главе ведомства Александру Бастрыкину.

Глава Волжского района Александр Шарков отметил, что «открытый диалог с гражданами является залогом гармоничного развития муниципалитета и гарантом, что мнение людей будет услышано». «Следующим этапом станет заседание комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки, в состав которой входят представители как администрации района, так и поселения. По итогам заседания будет дано заключение, сформированное с учетом мнения жителей. Далее это заключение направляется в министерство градостроительства Самарской области, которое на основе всех предоставленных материалов выдает окончательное решение»,— пояснил глава района. Он также пояснил, что принято решение о передаче здания и земельного участка закрытого детсада в министерство строительства Самарской области. Вопрос возобновления работы учреждения находится на контроле властей.

Андрей Сазонов, Самара