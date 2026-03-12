СК выяснит, почему аварийный дом на 2-й Караванной в Волгограде не расселяют

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад у волгоградского регионального следственного управления Василия Семенова по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома. Речь идет о здании 1959 года постройки на ул. 2-й Караванной в Волгограде, сообщили в информационном центре СК.

Фото: Информационный центр СКР

Поводом для вмешательства стало обращение граждан на телефонную линию информцентра. Жильцы жалуются, что дом, признанный аварийным еще в 2017 году, до сих пор не расселен. В здании прогнили напольные перекрытия, в несущих стенах образовались трещины, подвал затоплен канализационными стоками.

Сроки предоставления благоустроенного жилья, ранее назначенные на 2024 год, перенесены на неопределенный срок. Отмечается, что обращения в компетентные органы результата не дали.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Рустам Гайфуллин