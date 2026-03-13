Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: весенние коллекции, новые запуски и коллаборации.

Мужской Lime — в новой капсуле

Вышла новая коллекция мужской линии российского бренда Lime с ключевыми моделями верхней одежды, такими как бомбер, пиджак из натуральной замши, куртка с накладными карманами, джинсовка с вельветовым воротником. Также среди новинок — универсальный трикотаж, рубашки из денима, брюки и джинсы. Капсула выполнена в акцентном синем и натуральных пастельных цветах: бежевом, соломенно-желтом, голубом, коричневом и оливковом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: LIME Фото: LIME Фото: LIME Фото: LIME Фото: LIME Фото: LIME Следующая фотография 1 / 6 Фото: LIME Фото: LIME Фото: LIME Фото: LIME Фото: LIME Фото: LIME

asap показал минералы

Австралийский бренд asap выпустил коллекцию декоративной космецевтики asap pure. В нее вошли три продукта: минеральная тональная основа в двух оттенках, пудра-база под макияж и рассыпчатая пудра для фиксации макияжа. В составе крема содержатся цветы красного клевера, виноград, полисахариды, минералы — все не только для легкого тонального покрытия, но и для корректного ухода за кожей. Минеральные пудры обладают противовоспалительными и антимикробными свойствами и содержат физические УФ-фильтры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: asap Фото: asap Следующая фотография 1 / 2 Фото: asap Фото: asap

Cтартовал проект Invisible x De Safa

Московский рекомендательный винный сервис Invisible представил совместный проект с нишевым парфюмерным брендом De Sfa: лимитированный набор твердого мыла «Не разлей вода»: в него входят следующие варианты ароматов — Tobacco Vanilla (с нотами тимьяна, бадьяна, имбиря, чая, розы, корицы, табака и мускуса) и Pumpkin Cannoli (пахнет молоком, корицей, гвоздикой, мускатным орехом, тыквой, ирисками и ванилью). Производство De Safa находится в Костроме в творческом кластере ЦЕХ 1939, все продукты марки создаются вручную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: De Sfa х Invisible Фото: De Sfa х Invisible Следующая фотография 1 / 2 Фото: De Sfa х Invisible Фото: De Sfa х Invisible

«Ола Ола» играют в конструктор

Российский бренд «Ола Ола» представил новую весенне-летнюю коллекцию. Она посвящена работе с клеткой как с конструктором: в моделях она меняется и по-разному масштабируется. В коллекцию вошли пальто, жакеты с широкими плечами, легкие топы, юбки и трикотаж. Из принципиально нового — совсем нет фирменной для бренда вышивки, но появились галстук и галстук-бабочка, летние панамы и несколько вариаций сумок-бестселлеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола Следующая фотография 1 / 9 Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола Фото: Ола Ола

«Снежная Королева» в лимитированном издании

Российский бренд одежды «Снежная Королева» представил весеннюю лимитированную коллекцию «Снежная Королева. Limited Edition». Ее основу составили изделия из кожи и замши с лаконичными силуэтами и колоритными фактурами, включая модели с тиснением под крокодила, бахромой. В лимитку вошли: кожаный плащ, замшевый жакет с шалевыми лацканами, пояс с бахромой, замшевое кимоно, расклешенные брюки, объемный пиджак и мини-юбка с бахромой, топы с открытой спиной. Образы дополняют лаковый клатч с тиснением сумка с полукруглыми ручками, туфли с тиснением и мюли из замши. Цветовая палитра коллекции построена на базовых оттенках чёрного, белого и бежевого до насыщенного цвета горького шоколада, а также акцентных голубого и бордового.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Следующая фотография 1 / 11 Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева Фото: Снежная Королева

Arive Makeup выпустили новинку

Российская косметическая марка Arive Makeup представила новый оттенок увлажняющей помады, созданный совместно с визажистом Фаризой Родригез — Balm Lipstick by Fariza Rodriguez. Помада оттенка теплый «жжёный» нюд с легким шиммером придает губам эффект влажного сияния, а кремовая текстура имеет стойкий эффект и легко корректируется в течение дня. В составе помады содержатся витамин Е, гиалуроновая кислота и — приятный нюанс для любителей естественности — в ней почти полностью отсутствуют парфюмерные отдушки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Arive Makeup Фото: Arive Makeup Фото: Arive Makeup Фото: Arive Makeup Следующая фотография 1 / 4 Фото: Arive Makeup Фото: Arive Makeup Фото: Arive Makeup Фото: Arive Makeup

Ирина Кириенко