Авария в сети обесточила центр Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону произошло технологическое нарушение в электросети, которое привело к масштабному отключению электроснабжения в центре города. Об этом сообщает пресс-служба «Донэнерго».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Авария затронула сразу несколько участков. Без света остались потребители в границах улиц Суворова, Большая Садовая, Станиславского, переулков Крепостной и Журавлева. Кроме того, частично обесточены районы улиц Береговая и Социалистическая, проспекта Ворошиловский и переулка Семашко.

Восстановить подачу электричества планируют в течение трех часов.

Константин Соловьев

